Eğirdir’deki ‘Ergenekon şakası’ gerçek oldu

Orgeneral İlker Başbuğ, Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda hatıra için boş kovan toplayan Bakan Cemil Çiçek’e “Aman dikkat et, iyi sakla, Ergenekon’dan içeri girersin” diye şaka yapmıştı. Aradan üç ay geçti. Ergenekon Eğirdir’e de uzandı.





Cemal Subaşı / Tempo24





Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 4 Kasım 2008’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanlardan Cemil Çiçek, Vecdi Gönül, Beşir Atalay ile Mehmet Ali Şahin’i Eğirdir Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nı gezdirip bir de brifing vermişti.



“Ergenekon’dan içeri girersin”



Orgeneral Başbuğ, komutanlığı Başbakan ve bakanlara tanıtırken, Cemil Çiçek G-3 piyade tüfeğiyle yapılan atışlardan geriye kalan iki boş kovanı hatıra olarak almak istemiş, bunun üzerine Başbuğ, Çiçek’e “Aman dikkat et, iyi sakla, Ergenekon’dan içeri girersin” diye şaka yapmıştı.



Bu şaka kamuoyunda uzun süre gündemde kalmıştı. Hatta konu, Haftalık Basını bilgilendirme toplantısında Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak’a da sorulmuştu. Tuğgeneral Gürak, “Orada gerçekten çok önemli bir faaliyet icra edildi. Daha sonra Sayın Başbakanımız ve katılan bakanlar da değerlendirmelerini yaptılar. Bu kadar önemli bir faaliyette üzerinde durulacak bir konu değildir” yanıtı vermişti.



11 dalga ve Başbuğ’un şakası



22 Ocak Perşembe günü düzenlenen Ergenekon’un 11. operasyonu Isparta’daki Eğirdir Dağ ve Komando Okulu’na kadar uzadı. Bu okulda görevli bir Albay’ın evi arandı. Ayrıca Uluborlu Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Hüseyin Çoban’ın da gözaltına alınmak ve sorgulanmak için arandığı bildirildi.



Sonuç olarak, Orgeneral İlker Başbuğ’un Bakan Cemil Çiçek’e yaptığı şakadan yaklaşık üç ay sonra Ergenekon Eğirdir’e de el attı.



Şimdi iki sorunun yanıtı aranıyor. Birincisi, acaba gözaltına alınanlardan kaçı ‘hatıra’ için mühimmat saklamıştı? İkincisi, 11. operasyon sonrası Cemil Çiçek'in kulağı çınladı mı?

