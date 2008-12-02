'Eğil' dediler, arkamdaki 10 kişi öldü

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Müezzinoğlu çifti, VIP Salonu çıkışında gazetecilere yaşadıklarını anlattı. Yaklaşık 8 saat teröristlerin kendilerini rehin tuttuğunu söyleyen Seyfi Müezzinoğlu, "Başlangıçta 15 kişilik gruptuk. Bu gruptan eşim ve ben yaşayarak çıkabildik. Terörün nerede, ne zaman olacağı belli olmuyor. Bizim verilmiş sadakamız varmış." diye konuştu.Teröristlerin kendilerini Müslüman olduğu için bıraktığını belirten Müezzinoğlu, "Saat 21.30 sıralarında bizi yakaladılar. Sabah 5 gibi namaz kılıp, bizi, 'Müslüman kardeşlerimiz' diye bıraktılar. Müslüman olup olmadığımızı anlamak için Kelime-i Şahadet getirdik, sureler okuduk. Müslüman olduğumuza inandılar." ifadelerini kullandı.Bir basın mensubunun, "Size kötü davrandılar mı?" sorusuna ise Müezzinoğlu, gülerek, "Git dediklerinde tüfek değiştiriyorlardı, gel dediklerinde ensemizden çekiyorlardı. Ama onlar da çok korkuyorlardı, ben onları rahatlatmaya çalıştım. Sonra bir güven ilişkisi hasıl oldu onlardan bize doğru; bizden onlara doğru pek olmadı. Bizi terk edip gittiklerinde şaka gibi geldi; inanamadık. 'Acaba tekrar dönüp bir şey yaparlar mı?' diye düşündük. 20-25 yaşlarında beyinleri yıkanmış gençler, ben öyle görüyorum. Bir yerde de üzüldük onlar için. Ölmeye gittiler." şeklinde konuştu.Teröristlerin öldürdükleri kişiler arasında Alman ve İngiliz vatandaşı görmediğini dile getiren Müezzinoğlu, "Merdiven sahanlığında bütün erkekleri dizdiler, 'kadınlar bir adım yukarı çıksın', dediler. Adam silahını doğrulttu. Eşim dedi ki 'Bu adam Müslüman ne yapıyorsunuz?' Bana 'eğil' dediler ve eğildim. O anda arkamdaki 10 kişiyi ateş ederek öldürdüler. Ensemden giren kanlar topuğumdan çıktı. Ölenlerden 20-25 tane yabancı tespit edildi. Ben o civarın insanlarını ayırt edemediğim için nerelilerdi bilmiyorum. Sarışın Alman veya İngiliz yoktu aralarında Koreli falan-filan vardı. Bizi bayağı bir dolaştırdıktan sonra bir odaya girdik. Odada 5 kişiydi rehine. Üçünü orada öldürdüler. Başka bir odaya girdik, orada da abdest alıp namaz kıldılar. Şimdi de bizi öldürecekler, diye düşündük. Bıraktılar gittiler." diye konuştu.Kendilerini Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın kurtardığını ifade eden Müezzinoğlu, "Orada 8-10 saat askerlerin bizi kurtarmasını bekledik. Adamlar bizim hanımın cep telefonunu kullanıyorlardı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı geldi, onlar kurtardı bizi." dedi.Eşinin bir fuar işi için Bombay'a gittiklerini aktaran Müezzinoğlu, yaşadıkları kötü anılardan sonra bir daha Hindistan'a gitmeyeceğini sözlerine ekledi.