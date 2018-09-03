Ege'yi yüzerek geçen mülteci, 'insan kaçakçılığı'ndan tutuklandı

Türkiye’den Atina'ya kaçarken Ege Denizi’ni yüzerek geçmesiyle uluslararası basının ilgi odağı olan Suriyeli yüzücü Sarah Mardini, Yunanistan’da insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Hürriyet’ten Ömer Bilge’nin haberine göre, kardeşi Yusra Mardini ile birlikte 2015’te botlarının batması sonucu yüzerek karşı kıyıya ulaşan 23 yaşındaki Sarah Mardini, mültecilerin yasadışı bir şekilde Yunanistan’a gitmesine yardım etmekle suçlanıyor.

Uluslararası Acil Durum Merkezi (ERCI) adlı mültecilere yardım derneğinde gönüllü olarak çalışan Sarah Mardini, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Mardini’nin yakalanmasının ardından AFP’ye açıklama yapan avukatı Haris Petsikos, ‘mültecilere yardımın kriminalize edilmek istendiğini’ savundu.