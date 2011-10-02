-Egeray Torbalı'ya kadar uzatılıyor ANKARA (A.A) - 02.10.2011 - Egeray'ın, son istasyonu Cumaovası'ndan Torbalı'ya kadar uzatılmasına ilişkin projenin temel atma töreni 7 Ekim'de Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla yapılacak. TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'deki Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlıklarının Aliağa-Alsancak-Cumaovası banliyösünün (Egeray) Tepeköy İstasyonuna (Torbalı) kadar uzatılması yönündeki talebi hayata geçiyor. TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli ön hazırlıkları yaparak projeyi yapım aşamasına getirdi. Küçük Menderes Havzasındaki tarım ve sanayi tesisleri ile OSB'lerin taşıma potansiyeli dikkate alınarak yapılan çalışmada son noktaya gelindi. Cumaovası-Tepeköy arasında 30 km'lik ikinci hattın inşaası, elektrifikasyon ve sinyalizasyon tesislerinin kurulması, hattın ihata altına alınması gibi çalışmalar TCDD tarafından gerçekleştirilecek. Hat boyunda yer alacak 4 adet (Tekeli, Pancar, Torbalı, Tepeköy) istasyon binası ile 7 adet karayolu üst geçidinin inşası ise İzmir Büyükşehir Belediyesince yapılacak. Projenin temel atma töreni, 7 Ekim'de Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapılacak. -Egeray'ın İZBAN bölümü- Egeray sisteminin İZBAN bölümü, 6 Mart 2011'de Alsancak Gar'daki törenle hizmete girdi. İzmir'in trafik sorununa kalıcı bir çözüm üretmek amacıyla TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğiyle kurulan İZBAN A.Ş. tarafından Cumaovası-Aliağa arasında banliyö işletmeciliği yapılıyor. Sistem, kuzeyde Aliağa'dan başlayarak, Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Alsancak, Şirinyer, Gaziemir, Adnan Menderes Havaalanı ve Cumaovası'na kadar toplam 30 istasyon ile 79 kilometrelik bir hatta metro standardında hizmet veriyor. 2010 Ağustos ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Egeray'ın sadece Ocak 2011-Ağustos 2011 dönemindeki yolcu sayısı 21 milyon 179 bin 886 olarak gerçekleşti. Bugüne kadar 30 Milyon yolcu sayısına ulaşan Aliağa-Cumaovası hattı Türkiye'nin hava limanı bağlantılı en uzun banliyö sistemi.