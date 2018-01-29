"Eğer haber doğruysa Kürecik'in derhal kapatılmaması ihanet gibi bir şey"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Yeni Şafak gazetesinin pazar günkü manşetinde yer alan "ABD'den PKK'ya anlık istihbarat" başlıklı haberini yazdı. Hakan, "Yeni Şafak manşet atmış. Diyor ki manşette: ABD'den, PKK’ya anlık istihbarat veriyor" dedi. "Verilen istihbaratın adresi: Kürecik Radar Üssü" olduğunu belirten Hakan, "Yeni Şafak’ın bu manşeti doğruysa... Kürecik’in derhal kapatılmaması ihanet gibi bir şey" yorumunda bulundu.

Hakan'ın "Trump bile ‘ÖSO terörist’ demiyor ama CHP diyor! Bu işte bir terslik yok mu?" başlığıyla yayımlanan (29 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sığınsalar yaranamıyorlar savaşsalar yaranamıyorlar

Türkiye’ye sığınsalar...

“Ülkelerini savunmak yerine Türkiye’ye gelip karı-kız kesiyorlar” diye suçlanıyorlar.

Türkiye ile birlikte savaşa katılsalar...

“Bunlar terörist! Ne işimiz var bizim bu ÖSO’cu teröristlerle”diye aşağılanıyorlar.

Sığınmacı olsalar suç...

Savaşçı olsalar suç...

Ne isteniyor bu adamlardan?

Anlamadım ki

Yeni Şafak manşet atmış.

Diyor ki manşette:

- ABD, PKK’ya anlık istihbarat veriyor.

- Verilen istihbaratın adresi: Kürecik Radar Üssü.

Yeni Şafak’ın bu manşeti doğruysa...

Kürecik’in derhal kapatılmaması ihanet gibi bir şey.

Yeni Şafak bakalım yarın...

“Niye Kürecik’i kapatmıyorsun ey Kılıcdaroğlu” diye bir başlık atacak mı?