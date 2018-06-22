"Eğer bir hoca her şeyi berbat ederse bu, oyuncuların bok olmasından daha kötü bir durumdur"

Arjantin, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'a 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını zora sokmuştu.

Mücadelenin ardından teknik direktör Jorge Sampaoli ve kaleci Wilfredo Caballero'nun yanı sıra hedef tahtasına oturtulan isimlerden biri de Lionel Messi'ydi.

Hâlihazırda Atletico Madrid'i çalıştıran Diego Simeone'nin ülkesinin yaşadığı hezimetin ardından basına sızan Whatsapp konuşmaları ise gündem yarattı.

"Takımda anarşi var"

Atletico'daki yardımcısı German Burgos ile Whatsapp üzerinden sesli görüşme yaptığı ortaya çıkan Simeone, Arjantin Milli Takımı'ndaki liderlik eksikliğinden yakındı.

"Takımda anarşi var" diyen Arjantinli teknik adam, "Ne oyuncular ne de teknik heyet nezdinde takıma önderlik edebilecek hiçbir isim yok" yorumunu yaptı.

"Her şeyi berabet etti"

Simeone'nin eleştiri oklarından nasibini alan isimlerden biri de Jorge Sampaoli idi.

Mağlubiyetin tek sorumlusunun Sampaoli olduğunun altını çizen Atletico'nun hocası "Eğer bir hoca her şeyi berbat ederse bu, oyuncuların b.k olmasından daha kötü bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Messi çıldıracak!

Simeone'nin en çok konuşulan yorumu ise Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasında yaptığı karşılaştırma oldu.

Messi'nin Barcelona'da başarılı olma nedenini etrafındaki oyunculara bağlayan Simeone, Burgos'a şu soruyu sordu:



"Eğer normal bir takımın başında olsan hangisini kadronda görmek istersin? Messi mi Ronaldo mu?"