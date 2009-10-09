Ege'nin karşısından zeytin dalı

Yunanistan'da hafta sonu yapılan seçimlerde iktidara gelen Yorgo Papandreu, ilk yurtdışı ziyaretini Güneydoğu Avrupa Dışişleri Bakanları toplantısı dolayısıyla Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Papandreu, ülkesinden getirdiği zeytin dalını eski dışişleri bakanlarından İsmail Cem'in mezarına bırakacak.

İsmail Cem ile özel dostluğu bilinen Yunan Başbakan, 2007'de İsmail Cem'in cenaze törenine katıldığında da bahçesine birlikte diktikleri zeytin ağacından bir dalı mezarın üzerine bırakmıştı.

"Heybeliada AB sürecinde ele alınmalı"

Atatürk Havalimanı'ndan ayrılan Papandreu, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü. Dini özgürlüklere dikkat çeken Papandreu, "Heybeliada AB sürecinde ele alınmalı" dedi.

Başbakanlığa ait Hellenic Republic adlı özel uçakla saat 12.05'te Atatürk Havalimanı'na inen Papandreu'yu, Devlet Konukevi'nde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Papandreu ve Davutoğlu, havalimanında yaklaşık 25 dakika süren basına kapalı bir görüşme yaptı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile İstanbul Ofisi'nde görüşecek.

Papandreu akşam saatlerinde Atina'ya dönecek. Toplantılara "Yunanistan Dışişleri Bakanı" sıfatıyla katılacak olan Papandreu'ya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitri Drucas eşlik ediyor.

Resmi ziyaret kabul edilmiyor

Yunanistan'ın yeni başbakanı Papandreu, daha önce ilk resmi ziyaretini Kıbrıs Rum kesimine yapacağını açıklamıştı.

Papandreu'nun Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayri Resmi Dışişleri Bakanları toplantısı vesilesiyle gelmesi dolayısıyla bu ziyareti resmi olarak kabul edilmiyor.