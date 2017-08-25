T24 LogoT24 Logo
Gündem

Egemen'i fidye için kaçıran şüphelilerden 2'si tutuklandı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da akaryakıt istasyonuna silahla saldırıp pompacıyı yaraladıktan sonra işyeri sahibi Galip Dinç'in 10 yaşındaki oğlu Egemen Samet Dinç'i, 1 milyon lira fidye istemek için kaçıran şüphelilerden 2'si tutuklandı

25 Ağustos 2017 14:53

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da akaryakıt istasyonuna silahla saldırıp pompacıyı yaraladıktan sonra işyeri sahibi Galip Dinç\'in 10 yaşındaki oğlu Egemen Samet Dinç\'i, 1 milyon lira fidye istemek için kaçıran şüphelilerden 2\'si tutuklandı. Şebekenin lideri olduğu ileri sürülen ve operasyonda çıkan çatışmada yaralı ele geçirilen Ferhat K.\'nin tedavisi sürerken, olayı bilip gizlediği iddiasıyla gözaltına alınan babaannesi Ayşe K. ise denetimli olarak serbest bırakıldı. 
Aksaray\'ın Ortaköy İlçesi\'nde geçen 21 Ağustos\'ta Galip Dinç\'e ait akaryakıt istasyonun  gelen maskeli 3 kişi, pompacı olarak görev yapan Hasan Ekmen\'i, tabancayla bacağından yaraladıktan sonra  Dinç\'in oğlu Egemen Samet Dinç\'i zorla otomobile bindirip kaçırdı. Polis ve jandarmanın yaptığı çalışmanın ardından ilk olarak 16 yaşındaki H.D. gözaltına alındı. Ardından da geçen çarşamba günü sabah saatlerinde Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla Egemen Samet Dinç, Borucu Köyü\'nde rehin tutulduğu evde sağ olarak kurtarıldı.
Operasyonda 18 yaşındaki Berat Batuhan K. ile şebekenin lideri olduğu ileri sürülen 21 yaşındaki Ferhat K. bacağından yaralı olarak yakalandı. Egemen Samet Dinç\'i kaçırarak 1 milyon lira fidye istemeyi planladıklarını belirten şüphelilerden H.D. ve Berat Batuhan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda yaralı ele geçirilen Ferhat K.\'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olayı bilip gizlediği için gözaltına alınan Ferhat K.\'nin babaannesi Ayşe K. da denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.

​FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan BÖLÜKBAŞAKSARAY DHAAKSARAYGalip DinçEgemen Samet DinçFerhatAyşeOrtaköyAğustos Galip DinçHasan EkmenPolisArdındanHarekatEgemen Samet Dinç Borucu KöyüOperasyondaBerat BatuhanSamet DinçOlayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24