Egemen'i fidye için kaçıran şüphelilerden 2'si tutuklandı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da akaryakıt istasyonuna silahla saldırıp pompacıyı yaraladıktan sonra işyeri sahibi Galip Dinç\'in 10 yaşındaki oğlu Egemen Samet Dinç\'i, 1 milyon lira fidye istemek için kaçıran şüphelilerden 2\'si tutuklandı. Şebekenin lideri olduğu ileri sürülen ve operasyonda çıkan çatışmada yaralı ele geçirilen Ferhat K.\'nin tedavisi sürerken, olayı bilip gizlediği iddiasıyla gözaltına alınan babaannesi Ayşe K. ise denetimli olarak serbest bırakıldı.

Aksaray\'ın Ortaköy İlçesi\'nde geçen 21 Ağustos\'ta Galip Dinç\'e ait akaryakıt istasyonun gelen maskeli 3 kişi, pompacı olarak görev yapan Hasan Ekmen\'i, tabancayla bacağından yaraladıktan sonra Dinç\'in oğlu Egemen Samet Dinç\'i zorla otomobile bindirip kaçırdı. Polis ve jandarmanın yaptığı çalışmanın ardından ilk olarak 16 yaşındaki H.D. gözaltına alındı. Ardından da geçen çarşamba günü sabah saatlerinde Özel Harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla Egemen Samet Dinç, Borucu Köyü\'nde rehin tutulduğu evde sağ olarak kurtarıldı.

Operasyonda 18 yaşındaki Berat Batuhan K. ile şebekenin lideri olduğu ileri sürülen 21 yaşındaki Ferhat K. bacağından yaralı olarak yakalandı. Egemen Samet Dinç\'i kaçırarak 1 milyon lira fidye istemeyi planladıklarını belirten şüphelilerden H.D. ve Berat Batuhan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda yaralı ele geçirilen Ferhat K.\'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayı bilip gizlediği için gözaltına alınan Ferhat K.\'nin babaannesi Ayşe K. da denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.

​FOTOĞRAFLI