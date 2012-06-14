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Bakan Bağış 'Oğlum bak git' dediği Medler için bu kez 'Belalım' dedi

AKP'li Bağış, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısında kendisine İslamiyete hakaret eden kitap vermeye kalkan Madlener'e 'Oğlum bak git' diyerek tepki göstermişti

14 Haziran 2012 18:55

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, internet dünyasında fenomen olan ‘Oğlum bak git’ diyerek tepki gösterdiği Hollandalı Milletvekili Barry Madlener’in davranışları için “Bu adam hayattaki imtihanlarımdan bir tanesi oldu. Belalım olma konusunda hevesli" dedi.

Egemen Bağış ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Avrupa Birliği (AB) enerji arzı güvenliğiyle ilgili toplantıya katılmak üzere bugün Almanya’ya gitti. Bağış ve Yıldız seyahatleri öncesi Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda bir açıklama yaptı. Toplantıda Türkiye ile AB arasındaki enerji konusunda işbirliği potansiyellerini değerlendireceklerini kaydeden Bağış, “Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının yüzde 70’ini sınırlarında bulunduran Türkiye’nin AB’nin ortak enerji çıkarları çerçevesinde hangi projelerde işbirliği yapabiliriz onları değerlendireceğiz. Türkiye’nin enerji politikaları sayesinde Avrupa’da sesi güçlü çıkıyor. Haddini aşanlara çok daha rahat cevaplarını verebiliyorum" diye konuştu.

 

'Dün bir jübile yapmaya kalktı'

 

Bakan Bağış, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısında kendisine İslamiyete hakaret eden kitap vermeye kalkan Hollandalı Milletvekili Barry Madlener'e ‘Oğlum bak git’ diyerek tepki göstermişti. Bu çıkışını da değerlendiren Bağış, “Bu adam hayattaki imtihanlarımdan bir tanesi oldu. Belalım olma konusunda hevesli. Ama zannediyorum Hollanda Parlamentosu'na geçmeye karar vermiş. Dün bir jübile yapmaya kalktı. Hak ettiği cevabı da aldı" ifadesini kullandı.

Taner Yıldız ise AB adına enerji başlığının açılmamış olmasını eksik olarak gördüğünü ifade etti. Bunun telafi edileceğine inandığını kaydeden Yıldız, “Önümüzde biraz daha farklı 6 aylık dönem var. Bu konu enerji başlığı açısından da olumsuz bir dönem olabilecek. Ama bizim yol haritamızı çalışmamızı etkilemeyecek. Biz fiili durumda özellikle doğalgaz ve enerji konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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