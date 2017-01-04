Egemen Korkmaz resmen Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin ardından tecrübeli savunma oyuncusu Egemen Korkmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Bu sezon lige çok iyi bir başlangıç yapan ve ilk devreyi zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmek için çalışmalarına hız verdi.

Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi transfer eden İstanbul ekibi, ikinci transferini İsviçre'nin FC Will takımında forma giyen 34 yaşındaki defans oyuncusu Egemen Korkmaz'ı alarak yaptı.

Başakşehir Kulübü, Egemen Korkmaz ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.