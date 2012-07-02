Egemen Korkmaz Fenerbahçe'ye doğru

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın 30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Egemen Korkmaz ile her konuda anlaştığı, transferin ilerleyen saatlerde resmi siteden açıklanacağı öğrenildi.

Sarı lacivertliler, bu sezon transfer piyasasında fırtına gibi esiyor. Sezona Hollanda Milli Takımı ve Liverpool'un tecrübeli oyuncusu Dirk Kuyt transferi ile başlayan Fenerbahçe, ardından sol bekte Hasan Ali Kaldırım bombasını patlatmıştı. Son olarak dün Valencia'dan Mehmet Topal'ı da renklerine katan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan kadrosunu 3 güçlü isimle takviye etmişti. Sarı-lacivertli ekibin 4. bombası da Beşiktaş'ta istediği parayı alamadığı için yol ayrımına gelen Egemen Korkmaz oldu.

Transferin ilerleyen saatlerde resmi siteden açıklanacağı öğrenildi.

Egemen Korkmaz kimdir?

Doğum tarihi: 3 Kasım 1982 (30 yaşında)

Doğum yeri : Balıkesir, Türkiye

Boyu: 1,83 m

Mevkii: Defans

Oynadığı takımlar: Balıkesirspor, Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş

2011-2012 sezonunun başında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Egemen Korkmaz, siyah-beyazlı forma altında 50 maça çıktı. 4 gol atan Egemen Korkmaz, 15 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.