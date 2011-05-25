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Spor

EGEMEN KORKMAZ BEŞİKTAŞ'TA İSTANBUL (A.A)

25 Mayıs 2011 16:55

-EGEMEN KORKMAZ BEŞİKTAŞ'TA İSTANBUL (A.A) - 25.05.2011 - Beşiktaş Kulübü, gelecek sezonun ilk resmi transferini açıkladı ve Trabzonsporlu Egemen Korkmaz ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Savunmanın göbeğinde yaşadığı sıkıntıyı giderme yolunda çalışmalar yapan siyah-beyazlı kulüp, Trabzonspor'da istikrarlı futboluyla dikkati çeken Egemen Korkmaz ile 4 yıllık anlaşma yaptı. Beşiktaş Kulübü, Egemen Korkmaz transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin KAP'a gönderdiği yazıda, ''Oyuncu Egemen Korkmaz'ın transferi konusunda 4 yıllık (2014-2015 sezon sonuna kadar) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya istinaden futbolcuya yıllık 1.100.000 avro garanti ücret ve 25.000 avro maç başı ücreti ödenecektir'' ifadesine yer verildi.

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