-EGEMEN KORKMAZ BEŞİKTAŞ'TA İSTANBUL (A.A) - 25.05.2011 - Beşiktaş Kulübü, gelecek sezonun ilk resmi transferini açıkladı ve Trabzonsporlu Egemen Korkmaz ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Savunmanın göbeğinde yaşadığı sıkıntıyı giderme yolunda çalışmalar yapan siyah-beyazlı kulüp, Trabzonspor'da istikrarlı futboluyla dikkati çeken Egemen Korkmaz ile 4 yıllık anlaşma yaptı. Beşiktaş Kulübü, Egemen Korkmaz transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin KAP'a gönderdiği yazıda, ''Oyuncu Egemen Korkmaz'ın transferi konusunda 4 yıllık (2014-2015 sezon sonuna kadar) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya istinaden futbolcuya yıllık 1.100.000 avro garanti ücret ve 25.000 avro maç başı ücreti ödenecektir'' ifadesine yer verildi.