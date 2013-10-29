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Egemen Bağış'tan Faruk Loğoğlu'na: Gücün yetiyorsa başörtülü vekili Meclis'e sokma

Egemen Bağış: Yıllar önce başörtülü bir milletvekilini yaka paça dışarı atma ayıbını yaşayan TBMM'yi, bu ayıptan AK Parti kurtaracak

29 Ekim 2013 11:58

CHP Genel Başkan yardımcısı Faruk Loğoğlu'nun meclise başörtüsü ile gelecek olan milletvekilleri için "gereğini yapacağız" demesi üzerine açıklama yapan Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "CHP Genel Başkan Yardımcısı çıkmış diyor ki; 'Bu meclise başörtülü kimseyi sokmayız' hadi gücün yetiyorsa sokma" ifadelerini kullandı.

,Egemen Bağış, AKP Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'ndaki İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bağış, bazı milletvekillerinin TBMM'ye başörtüsü ile gireceğini açıkladığını hatırlattı.

 

'Hadi gücün yetiyorsa sokma'

 

Bir CHP Genel Başkan Yardımcısı çıkmış diyor ki; 'Bu Meclis'e başörtülü kimseyi sokmayız' hadi gücün yetiyorsa sokma. Biz bu ülkede her vatandaşımızın dilediği gibi yaşamasının güvencesi olmaya devam edeceğiz. İsteyen başörtü takacak, isteyen mini etek giyecek. Herkes istediği gibi yaşacak ama başkasına da karışmayacak."

 

'ODTÜ'de mesele ağaç değil'

 

 

Bağış, İstanbul ve Türkiye'de özellikle son 11 yıldır önemli hizmetler yapıldığını ancak bunların bazıları tarafından kıskanıldığını belirtti.

Türkiye'nin "birilerine göre boyunu aşan işlere girdiğini" söyleyen Bağış, 3. havalimanının ihaleye verildiğini, Kanalistanbul, 3. köprü ve nükleer enerji üretilmesi için çalışmalara başlandığını anımsatarak, bundan rahatsız olan kesimlerin, yapılanları engellemek için sokakları harekete geçirmeye çalıştığını ifade etti.

Bağış, Gezi Parkı olayların benzerinin şimdi de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Türkiye'nin önüne getirilmeye çalışıldığını vurgulayarak, "Gezi Parkı'nda meselenin ağaç olmadığını onlar da söylüyor. Ağaç sevgisine doymayanlar, şimdi de ODTÜ ormanına sarmış durumda. Gezi'de mesele nasıl ağaç değilse ODTÜ'de de değil. Mesele anarşi, mesele millet iradesini yok sayma" diye konuştu.

 

'CHP'de İstanbul'a aday olma cesaretini gösterecek bir babayiğit çıkmadı'

 

"CHP bu ülkeye yararlı fidan dikmez, tohum ekmez" diyen Bağış, şöyle devam etti:

"Bu anamuhalefet partisinin içinde, Türkiye'nin en büyük belediyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olma cesareti gösterecek bir babayiğit çıkmadı. Birkaç yıl önce partilerinden kovdukları birini, şimdi de özür dileyerek geri çağırıyorlar. Bir de utanmadan CHP'de, demokraside, kardeşlikte birleşmeye çağırmış. CHP bunlarda birleşmez ki. CHP ancak fitnede, fesatta, darbecilikte birleşir."

 

'En pozitif raporlardan biri'

 

Egemen Bağış, Türkiye'nin demokratikleşme paketi ile yeni bir sürece girdiğinin altını çizerek, "Paketin açıklanmasının ardından Avrupa Birliği tarafından Türkiye İlerleme Raporu açıklandı. Bugüne kadarki en pozitif raporlardan biri oldu. Çünkü, onlar biz ne dediysek yapacağımızı biliyorlar" dedi.

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