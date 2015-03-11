T24 LogoT24 Logo
Gündem

Egemen Bağış, Zekeriya Öz'e teşekkür mektubu yazmış

Eski AB Bakanı Egemen Bağış'ın Ergenekon soruşturması ile ilgili savcı Zekeriya Öz'e mektup yazığı ortaya çıktı

11 Mart 2015 14:27

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, Savcı Zekeriya Öz’e, yürüttüğü Ergenekon soruşturması nedeniyle “demokrasi yolculuğunda katkısından dolayı” teşekkür mektubu göndermiş.

Arzu Yıldız ve Fatih Yağmur’un 'AKP’yi sarsan 10 gün, bilinmeyenleri ile 17 Aralık' isimli kitabında yer alan bilgiye göre, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının başındaki başsavcı vekili Zekeriya Öz’e operasyondan 1,5 yıl önce 5 Nisan 2011 tarihinde teşekkür mektubu gönderdi.

Bağış, 'kumpas' olduğu ileri sürülen Ergenekon davasının Türkiye demokrasisini ileriye taşıdığından bahsettiği mektubunda Öz'e “Türkiye’nin ileri demokrasi yolculuğunda çok kritik ve tarihi bir davanın sorumluluğunu büyük bir başarıyla ve cesaretle üstlendiniz. Ülkemizin hızla şeffaflaşarak çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması noktasında kararlılıkla yürüttüğünüz davanın büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum” diyerek teşekkürlerini iletti.

İşte o mektup:

 “Sayın Zekeriya Öz,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine atandığınızı memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum.

Daha önceki göreviniz Türkiye’nin ileri demokrasi yolculuğunda çok kritik ve tarihi bir davanın sorumluluğunu büyük bir başarıyla ve cesaretle üstlendiniz. Ülkemizin hızla şeffaflaşarak çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması noktasında kararlılıkla yürüttüğünüz davanın büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum.

Keza AB üyelik sürecimiz açısından da bu davanın büyük bir önem arz ettiğini, Avrupalı yetkililer tarafından da bunun önemli bir fırsat olarak görüldüğünü paylaşmak isterim.

Bu vesile ile yeni görevinizden dolayı sizi tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum

İçten teşekkürlerimle

Egemen Bağış

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci”

ETİKETLER

egemen bağışzekeriya özmektupergenekon

İlgili Haberler

Zekeriya Öz: Adalet Bakanı 17 Aralık dosyasında HSYK üyelerini 'sizi DGM'de yargılatırız' diye tehdit etti

‘Emniyet birimleri kriptolu telefonları dinleyecek teknik cihazlarının olmadığını iletti’

Hüseyin Çapkın'dan Muammer Güler'e 17 Aralık telefonu: Bakanım, oğlunuz gözaltında, deliller çok sağlam

'17 Aralık - Sıfır Noktası' adlı kitap, soruşturmaya ilişkin yeni detayları ortaya çıkardı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24