Egemen Bağış, Zekeriya Öz'e teşekkür mektubu yazmış

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, Savcı Zekeriya Öz’e, yürüttüğü Ergenekon soruşturması nedeniyle “demokrasi yolculuğunda katkısından dolayı” teşekkür mektubu göndermiş.

Arzu Yıldız ve Fatih Yağmur’un 'AKP’yi sarsan 10 gün, bilinmeyenleri ile 17 Aralık' isimli kitabında yer alan bilgiye göre, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının başındaki başsavcı vekili Zekeriya Öz’e operasyondan 1,5 yıl önce 5 Nisan 2011 tarihinde teşekkür mektubu gönderdi.

Bağış, 'kumpas' olduğu ileri sürülen Ergenekon davasının Türkiye demokrasisini ileriye taşıdığından bahsettiği mektubunda Öz'e “Türkiye’nin ileri demokrasi yolculuğunda çok kritik ve tarihi bir davanın sorumluluğunu büyük bir başarıyla ve cesaretle üstlendiniz. Ülkemizin hızla şeffaflaşarak çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması noktasında kararlılıkla yürüttüğünüz davanın büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum” diyerek teşekkürlerini iletti.

İşte o mektup:

“Sayın Zekeriya Öz,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine atandığınızı memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum.

Daha önceki göreviniz Türkiye’nin ileri demokrasi yolculuğunda çok kritik ve tarihi bir davanın sorumluluğunu büyük bir başarıyla ve cesaretle üstlendiniz. Ülkemizin hızla şeffaflaşarak çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması noktasında kararlılıkla yürüttüğünüz davanın büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum.

Keza AB üyelik sürecimiz açısından da bu davanın büyük bir önem arz ettiğini, Avrupalı yetkililer tarafından da bunun önemli bir fırsat olarak görüldüğünü paylaşmak isterim.

Bu vesile ile yeni görevinizden dolayı sizi tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum

İçten teşekkürlerimle

Egemen Bağış

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci”