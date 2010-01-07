T24 LogoT24 Logo
Gündem

Egemen Bağış'a üniversitede protesto

Bir grup öğrenci Egemen Bağış'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde vereceği konferans öncesi protesto gösterisi yaptı.

07 Ocak 2010 02:00

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a üniversite öğrencilerinden protesto. Bir grup öğrenci Egemen Bağış'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde AB üyelik sürecine ilişkin vereceği konferans öncesi protesto gösterisi yaptı.
        


VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ:



"Öğrenci Kolektifleri" adlı grup üyesi yaklaşık 30 kişi Bağış'ın salona girmesiyle birlikte alkışlı protestoya başladı. 


Protestolar arasında kürsüye çıkan Bağış öğrencilere hitaben "Avrupa Birliği standartlarında 2 dakika protesto süreniz var" diye konuştu.


Bunun üzerine protestocu öğreciler, Bakan aleyhine slogan atmaya başladı.


Bakan Bağış daha sonra protestocu öğrencilerin salonu terketmelerini istedi.


Grup salonu terketmeyince bazı polis ve okulun güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldılar. Bu sırada öğrencilerle polisler arasında arbede yaşandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24