Egemen Bağış'a üniversitede protesto

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a üniversite öğrencilerinden protesto. Bir grup öğrenci Egemen Bağış'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde AB üyelik sürecine ilişkin vereceği konferans öncesi protesto gösterisi yaptı.





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"Öğrenci Kolektifleri" adlı grup üyesi yaklaşık 30 kişi Bağış'ın salona girmesiyle birlikte alkışlı protestoya başladı.



Protestolar arasında kürsüye çıkan Bağış öğrencilere hitaben "Avrupa Birliği standartlarında 2 dakika protesto süreniz var" diye konuştu.



Bunun üzerine protestocu öğreciler, Bakan aleyhine slogan atmaya başladı.



Bakan Bağış daha sonra protestocu öğrencilerin salonu terketmelerini istedi.



Grup salonu terketmeyince bazı polis ve okulun güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldılar. Bu sırada öğrencilerle polisler arasında arbede yaşandı.