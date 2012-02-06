Egemen Bağış'a 'soykırım yoktur' soruşturması

T24 - Dünya Ekonomik Formu sonrası İsviçre'nin Zürih kentinde "soykırım yoktur" dediği için, Zürih savcılığı soykırımı inkardan Egemen Bağış hakkında ön soruşturma başlattı. Bağış, "Konuşmayacağım. Ön soruşturmanın sonucunu bekleyelim" dedi.





Neue Zürcher zeitung Gazetesinin haberine göre Zürih Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın Zürih’te söylediği "Ermeni soykırımı yoktur. Gelsin beni tutuklasınlar" sözleri üzerine ön soruşturma başlattı.v



İsviçre Zürih kantonu devlet savcılığı, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış hakkında ön soruşturma başlattı. İsviçre’de yayınlanan Neue Zürcher Zeitung Gazetesi'nin haberine göre, Zürih başsavcılığı, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın Davos Dünya Ekonomik Formu (WEF)’dan dönerken Zürih’te söylediği "Ermeni soykırımı yoktur. Gelsin beni tutuklasınlar" sözleri üzerine İsviçre Ermeni topluluğunun şikayeti üzerine ön soruşturma yapıldığını doğruladı.



Zürih devlet savcısı Christine Braunschweig, Doğan Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Bakan Bağış hakkında ön soruşturma yapıldığını doğrulayarak şunları söyledi: "Geçen hafta savcılığımıza bu konu ile ilgili bir dilekçe ulaştı. Dilekçede Sayın Bağış’ın İsviçre Ceza Kanunu'nun 261. maddesinde ırkçılık başlığı ile yer alan kanuna muhalefet edildiği bildiriliyordu. Savcılığımız iddiayı ciddi bularak ön soruşturma başlattı. Şimdi Egemen Bağış’ın dilekçede konu edilen Ermeni soykırımını inkar sözlerini söyleyip söylemediğini araştıracağız. Kendisinin diplomatik dokunulmazlığı olup olmadığına bakacağız. Bunların sonucunda yasaya aykırı bir durum var ve diplomatik dokunulmazlığı yok ise hakkında dava açacağız" dedi.v



Konu ile ilgili olarak ulaştığımız Bakan Egemen Bağış, Basın müşaviri Cihangir Şahin aracılıyla, konu ile ilgili olarak konuşmayacağını ön soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceğini söyledi.v





Türkiye'nin soruşturmaya yanıtı gecikmedi



Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Raimund Kunz'u Bakanlığa çağırarak izahat istedi.



Sinirlioğlu, Kunz'a bu olayın "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.



