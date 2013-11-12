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Egemen Bağış: Yunan hükümetinin bir kastı varsa akılsızlıktır

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere İstanbul'dan Selanik'e giden trenin bekletilmesine tepki gösterdi

12 Kasım 2013 01:06

 

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 10 Kasım Atatürk 'ü anma etkinlikleri kapsamında Selanik'e giden "Barış Treni"nin gümrük ve yol engeline takılmasına ilişkin olarak, "Yunan hükümetinin bu trenin geciktirilmesinde eğer bir kastı varsa gerçekten çok saçmadır, mantıksızdır, akılsızlıktır. Ama ben bunun teknik bir sebeple olmuş olma ihtimaline hala şans tanımak istiyorum" dedi. 
Bağış, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund'u AB Bakanlığı'ndaki makamında kabul etti. 
Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bağış, Atatürk'ün doğduğu evdeki anma töreni için İstanbul 'dan yola çıkan ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu da taşıyan "Barış Treni"nin, planlanan süreden yaklaşık 5,5 saat sonra Yunanistan'ın Selanik kentine ulaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. 
Yunan makamlarıyla henüz temasta bulunmadıklarını ancak süreci yakından takip ettiklerini belirten Bağış, kendisinin de kısa bir süre önce Batı Trakya'yı ziyaret ettiğini ve Yunan yetkililer, Türk toplumunun liderleri ve seçilmiş müftülerle bir araya geldiğini anımsattı. 
"Yunan hükümetinin bu trenin geciktirilmesinde eğer bir kastı varsa gerçekten çok saçmadır, mantıksızdır, akılsızlıktır. Ama ben bunun teknik bir sebeple olmuş olma ihtimaline hala şans tanımak istiyorum" diye konuşan Bağış, "Bir tren istasyonundaki bir işgüzarın, ülkesinin çıkarlarını düşünmeyen bir sorumsuzun yaklaşımı da söz konusu olabilir, gerçekten teknik bir arıza da söz konusu olabilir. Neyin ne olduğunu bir görelim, ondan sonra gerekli değerlendirmeleri yaparız" dedi.

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