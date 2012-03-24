Bağış: Vize sorunu Avrupa'daki akıl tutulmasının göstergesi

T24 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Amerikan düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu'nun düzenlediği Brüksel Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi kim kaybetti" gibi yanlış tartışmalara girilmemesi uyarısında bulundu.

Bağış, "Kaygan bölgede AB-Türkiye-ABD: Kilit ortaklar aynı tarafta mı?" konulu basına kapalı oturumda yaptığı konuşmanın ardından basına konuştu.

Geçen yılki Brüksel Forumu'nda "Türkiye'yi kim kaybetti" tartışmasının yapıldığını hatırlatan Bağış, "Aslında bu soru dönüp dolaşıp tekrar gündeme geliyor. Türkiye'yi kim kaybetti tartışması yapıyorlar, sonra geçen sene ne kadar yanlış bir tartışma yapmıştık diyorlar. Ben de biraz dalga geçtim. Siz bu kafayla giderseniz 2 sene sonra yeniden Türkiye'yi kim kaybetti tartışmasına girersiniz. Halbuki Türkiye olduğu yerde güçlenmeye, demokratikleşmeye, şeffaflaşmaya, zenginleşmeye devam ediyor. Eğer Avrupa uluslararası bir barış merkezi olmak istiyorsa, bu kıtasal barış projesini küreselleştirmek istiyorsa Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. Bunu Avrupalıların artık fark etmesinin vakti geldi" dedi.

Bağış, "Bugün Türkiye hem Ortadoğu'da hem Avrupa'da çok farklı şekillerde ilham kaynağı olmuş durumda. AB üyeleri Türkiye'nin ekonomik büyüme potansiyelini, genç nüfusunu ve dinamizmini ilham kaynağı olarak değerlendiriyor, Türkiye'nin doğusundaki ülkeler ise demokrasimizi, insan haklarımızı, ifade özgürlüğümüzü ilham kaynağı olarak görüyor" şeklinde konuştu.

Katıldığı oturumda Avrupalı ve Amerikalı uzmanların Türkiye'nin önemi üzerinde ısrarla durduklarını aktaran Bağış, "Türkiye'nin mükemmel olduğunu iddia etmiyoruz, hala çözülmesi gereken sorunlarımız var. Ama şu konuda iddialıyız. Bugünün Türkiyesi dünden çok daha iyi noktadadır, yarının Türkiyesi de bugünden çok daha iyi olacaktır. Durmak yok, reformlara devam diyoruz"

ifadesini kullandı.

'Türkiye öncü rol oynuyor'

Egemen Bağış, Suriye konusunda Batı'ya daha kararlı olması çağrısında bulunarak "Libya konusunda çok hızlı bir şekilde ortak noktada buluşabilen Batı maalesef Suriye konusunda aynı hassasiyeti gösteremedi. Özellikle Rusya ve Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nde ortaya koydukları tavrı değiştirmek için yeterince ikna edici olamadı. Ama biz 1 Nisan'da İstanbul'da Suriye'nin Dostları zirvesine evsahipliği yapacağız. Orada Suriye'de devam eden insanlık dışı katliamların son bulması yolunda uluslararası camianın birlikte hareket etmesi için Türkiye öncü rolünü oynayacak. Ama katıldığım panelde hem Avrupalı hem Amerikalı uzmanlar Suriye'de yaşanan dramın bitmesi için sürdürülen çabalara Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiğini vurguladılar. Bu da Türkiye'nin bu konuda prensipler çerçevesinde uyguladığı dış politikanın, insan hayatının korunması noktasında gösterdiği hassasiyetin önemini herkesin algıladığını ortaya koyuyor" dedi.

'Vize kuyruklarında çile çekilmesini kabul edemeyiz'

Bağış, dün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla birlikte katıldığı Türkiye-AB siyasi diyalog toplantısında gündeme gelen vize sorunuyla ilgili şunları kaydetti:

"Vize meselesi Avrupa'nın içine düştüğü akıl tutulmasının bir başka sembolüdür. Bugün AB'yle müzakere eden bütün ülkelerin vatandaşları Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat ederken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize kuyruklarında insafsızca çile çekmesi bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bu konuda Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla hem ben hem Sayın Dışişleri Bakanımız gerekli mesajları çok net şekilde veriyoruz. Artık Türkiye'nin de Moldova, Ukrayna ve Rusya gibi AB Komisyonu'yla vize muafiyeti müzakerelerine başlaması gerekmektedir. Eğer Avrupalılar Türkiye'nin geri kabul anlaşmasını imzalamasını ve Avrupa'nın en büyük sorunlarından biri olan yaşadışı göçle mücadelede Türkiye'nin daha fazla işbirliğini talep ediyorlarsa ve buna da ihtiyaç duyuyorlarsa ki duyuyorlar, o zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan bu vizelerin kalkması gerektiğini idrak etmeleri lazım."

Bağış, Türkiye'nin geri kabul anlaşmasını ancak Türk vatandaşlarının vizesiz seyahate başlamalarıyla yürürlüğe sokacağını vurguladı.

Bakan Bağış, 26 Nisan'da toplanacak olan AB içişleri bakanlarının vizesiz seyahat müzakerelerinin başlaması için AB Komisyonu'na yetki vermeleri çağrısında bulundu.

'Eurovision'dan değil Karabağ'dan çekilsin'

Bağış, Ermenistan'la ilgili bir soru üzerine "Minsk Grubu maalesef on yıllardır Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki sorunların çözümüne yönelik somut katkı yapamamıştır. Hala Azeri topraklarının yüzde 20'si işgal altıdadır. 1 milyondan fazla kaçkın çadırlarda yaşamaktadır. Ermenistan Eurovision'dan çekileceğine Karabağ'dan çekilseydi bu sorun zaten otomatik olarak çözülmüş olurdu" diye konuştu.

Ermenistan'ın şımarık tutumundan vazgeçmesi için Minsk Grubu'nun sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Bağış, "Bu konuda sorumluluğu üstlenmiş olan Fransa, Rusya ve ABD'nin Minsk Grubu eşbaşkanları olarak altıkları yetkiyi iyi kullanıp bu sorunu çözmeleri gerekir. Çözemiyorlarsa 'biz bu işi beceremiyoruz' desinler, becerenler devralsın, onlar bu sorun üzerine eğilsin. Maalesef bu konuda samimi bir tavır, ciddi bir çaba göremiyorum" dedi.