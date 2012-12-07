Egemen Bağış: Rumları Allah kurtarsın

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Dimitris Hristofyas'ın "İflas noktasındayız" açıklamasını değerlendirdi. Bağış, Güney Kıbrıs için "Allah kurtarsın" dedi.

Resmi temaslar için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Kıbrıs Rum Kesimi'nin içinde bulunduğu mali durum için, "Bizde düşene vurulmaz, hatta düşenin elinden tutulur. Rum Kesimi ettiğini buluyor" diye konuştu.

Rum kesimi lideri Dimitris Hristofyas'ın "İflas noktasındayız" açıklamasını değerlendiren Bağış, Güney Kıbrıs için "Allah kurtarsın" dedi.

Kıbrıs Rum Kesimi’nin iflas noktasına gelmesinin nedeninin Ada'daki çözümsüzlük olduğunu ifade eden Bağış "Eğer Rum Kesimi çözümden yana olsaydı şimdi Ada'nın bütünü bir refah ve huzur adası olacaktı. Biz yine de yardım elimizi uzatırız" dedi.

Bağış, nasıl IMF’ye 5 milyar dolar kredi verildiyse, Rumlar da eğer KKTC makamlarına başvurup talep ederlerse yardımda bulunmayı değerlendiririz " diye konuştu. (NTV)