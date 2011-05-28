Egemen Bağış: Müjde Hanım gençlerimizin rüyalarında hep olmuştur

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Milliyet'te yer alan habere göre, Beyaz TV’de önceki “Sağduyu” programına konuk olan Bağış ise çok saygı duyduğunu söylediği Pekkan’ın övgü dolu cümlelerinin kendisini mahçup ettiğini söyledi. Programda Bağış, Kral TV Müzik Ödülleri gecesinde Müjde Ar’ın “Dün gece bir rüya gördüm. Aysel bana cennetten seslendi. Orada hiç siyasetçi yoktu” diyerek başladığı konuşmasıyla ilgili de şöyle konuştu:“Sanırım Müjde Hanım hane içi bir mesaj vermek istedi. Onun hayat arkadaşı Ercan Karakaş da bir siyasetçidir. Her ne kadarKarakaş’ı çakma Gandi yeterince sosyal demokrat bulamadığı için CHP saflarına almadı. Ama ne hikmetse Sinan Aygün gibi, Mehmet Haberal gibi sosyal demokratlıkla yakından uzaktan alakası olmayanları CHP’ye doldurdu. Herhalde o gün Müjde Hanım’ın Ercan beyle evde bir tartışmaları oldu ki, ona bir mesaj vermek için annesinin rüyasını bahane ederek cennette siyasetçi yok dedi. Müjde hanıma daha hayırlı rüyalar temenni ediyorum. O bizim gençlerimizin rüyalarında her zaman olmuştur.”Ar ise “Hiçbir cevabım yok. Açıkçası Bağış’ın ne dediğini takip etmiyorum” dedi.