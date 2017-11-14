Egemen Bağış, KKTC vatandaşı oldu

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC vatandaşlığına alındı.

Kıbrıs gazetesinin haberine göre, Egemen Bağış, Bakanlar Kurulu’nun 10 Kasım tarihli toplantısında Yurttaşlık Yasası’nın dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası C bendi uyarınca KKTC yurttaşlığına alındı. Yurttaşlık Yasası’nın dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası C bendi 'yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulu’nca zorunlu görülenler' olarak belirtiliyor.

Karar, 12 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Emrullah Turanlı da KKTC vatandaşı oldu

Sputnik'in haberine göre, Taşyapı'nın sahibi ve Ercan Havalimanı İşletmecisi Emrullah Turanlı da 10 Kasım tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında vatandaş yapıldı. Turanlı, Yurttaşlık Yasası’nın dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası B bendi uyarınca KKTC Yurttaşlığı’na alındı.

Vatandaşlıkların Yurttaşlık Yasası’nın dokuzuncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sanayi, ticaret, turizm, sosyal ve ekonomik alanlarda yatırım yapmış olan veya bilim, teknik, siyaset veya kültür alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmet verebilecek kişiler” şeklinde tanımlanıyor.