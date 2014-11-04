Egemen Bağış, Kenan Evren'in avukatlarını tuttu

TBMM Soruşturma Komisyonu’nun hazırlayacağı raporun ardından Yüce Divan’da yargılanıp yargılanmayacağı belli olacak olan eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın, Yüce Divan yargılamalarıyla tanınan, 12 Eylül davasında Kenan Evren’in de avukatlığını yapan Bülent Hayri Acar’a vekâlet verdiği ortaya çıktı.

17 ve 25 Aralık operasyonlarına isimleri karışan eski 4 bakanla ilgili soruşturmanın gizliliği nedeniyle komisyon üyelerine bile dosyadan “örnek ve görüntü alma yasağı” getirilmesi muhalefet partilerinin sert tepkilerine neden olurken, bir süre önce avukat Mithat Burak Başkale’nin komisyona başvurarak, eski AB Bakanı Egemen Bağış’la ilgili dosyanın tamamının fotokopisini alması da eleştirilere neden olmuştu.

Acar’ın adı da var

Milliyet’ten Türker Karapınar’ın haberine göre, Başkale’nin, dosyanın tamamını alabilmek için TBMM Soruşturma Komisyonu’na sunduğu vekaletnamede Başkale’nin yanı sıra avukat olarak Bülent Hayri Acar ve Sezin Duygu Tuncer’in de adının yazılı olduğu öğrenildi.

Acar, 2007 yılında Yüce Divan’da yargılanan eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer’in avukatlığını yapmıştı. Yüce Divan, yargılama sonucu, Yap-İşlet-Devret projeleri, Koruluk Barajı ve Baklan Ovası inşaatlarında usulsüzlük yaptığı iddia edilen Ersümer hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan açılan davalar ile Esenboğa mobil santral ihalesinden dolayı aynı suçtan verilen cezayı ertelemişti. Yüce Divan, Aydın’ın ise üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine karar vermişti. Acar, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ile CNR fuarcılık arasındaki davaların Yargıtay aşamasında rüşvet verildiği iddialarıyla açılan davanın sanıklarından eski Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Hasan Erdoğan’ın da avukatlığını üstlenmişti. Erdoğan’ın beraat etmişti. Eski Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt’ün de avukatlığını üstlenen Acar, 12 Eylül davasında ise Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’yı yine Başkale ve Tuncer ile birlikte savunmuştu. Acar, ünlü şarkıcı Deniz Seki’nin uyuşturucu suçundan ceza aldığı davanın Yargıtay aşamasında da Başkale ile birlikte Seki’yi savunmuştu.