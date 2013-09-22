AB Bakanı Bağış: Belki de Türkiye hiçbir zaman AB üyesi olamayacak

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde katıldığı 10’uncu Yalta Avrupa Stratejisi (YES) toplantısında, “Belki de muhalefet ve önyargılardan ötürü Türkiye hiçbir zaman AB üyesi olamayacak. Uzun vadede Norveç gibi olabilir, Avrupa standartlarına yükselir, AB’ye yaklaşır ama üyesi olmaz” dedi.

Hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, Bağış, tam üyelik perspektifinden de vazgeçmediklerini söyledi.

Bağış, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine dair ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin AB’ye üye olmasını arzu ediyoruz. Türkiye’nin üye olması için çalışıp çabalıyoruz. Türkiye’nin üye olması gerekir ama gerçekçi baktığımızda; Avrupa’nın Türkiye’ye ortaya koyduğu önyargılar, Türkiye’de de Avrupa’ya olan bakıştaki değişimi ortaya koyduğumuzda, uzun vadede Norveç gibi Avrupa ile çok iç içe ama üye olmayan bir ülke olma ihtimalimizin daha yüksek olduğunu gördüm. Ve zaman içerisindeki gelişmeler bunu değiştirebilir Avrupalılar da buradan çıkartmaları gereken dersi çıkarırlar diye ümit ediyorum.”

Toplantıdaki “Avrupa: Hedefi Bilinmeyen” başlıklı oturuma, Başmüzakereci Egemen Bağış ile birlikte eski İtalya Başbakanı Mario Monti, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn katılmıştı.

Yalta 10.Yıllık Konferansı Gala yemeğine katılan Bakan Bağış, burada eski Almanya Başbakanı Gerhard Schroder ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'la bir araya gelerek sohbet etti.