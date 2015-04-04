'Egemen Bağış havaalanında iki bavul parayla yakalandı'

Gazeteci Barış Yarkadaş, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın iki bavul dolusu parayla İngiltere’de yakalandığını iddia etti.

Halk TV’de Ayşenur Aslan sunumuyla ekrana gelen ‘Medya Mahallesi’ programına konuk olan CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı gazeteci Barış Yarkadaş, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Yarkadaş, programda adı yolsuzluğa karışan eski bakan Egemen Bağış hakkında bir iddia ortaya attı.

‘İki valizde limit üzeri para’

Yarkadaş, Egemen Bağış’ın İngiltere’da bavul dolusu parayla yakalandığını iddia etti. “Londra’daki Heathrow havaalanında polisin yaptığı kontrolde Bağış’a ait 1 ya da 2 valizden yasal limitlerin çok üzerinde para çıktı. Bu olay üzerinde İngiliz polisi paraya el koydu ve Egemen Bağış hakkında araştırma başlattı” iddiasında bulunan Yarkadaş, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.