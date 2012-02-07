Egemen Bağış: Davos'a gider, aynısını yine söyleriz

T24 - ''1915 olayları soykırım değildir” dediği için Zürih Savcılığı'nın ön soruşturma başlattığı Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Bu tür girişimler bizim için yok hükmündedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir bakanını tutuklayacak bir güç tanımıyorum. Gerekirse Davos'a gider, aynısını yine söyleriz'' dedi.





İsviçre’nin Zürih Savcılığı, 28 Ocak’ta bu kenti ziyaret ederken “İsviçre de bildiğimiz kadarıyla sözde soykırımı reddetmenin suç olduğu bir ülke. Biz bugün İsviçre’deyiz ve ben diyorum ki, 1915 olayları soykırım değildir. Gelsinler beni tutuklasınlar” ifadelerini kullanan AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış hakkında ön soruşturma başlattı. Neue Zürcher Zeitung gazetesinin haberine göre, Zürih kantonu devlet savcılığının ön soruşturması, İsviçre Ermeni topluluğunun şikayeti üzerine açıldı. Zürih Devlet Savcısı Christine Braunschweig, Bakan Bağış hakkında ön soruşturma yapıldığını doğrulayarak şunları söyledi:

Dokunulmazlığına bakarız



“Geçen hafta bu konu ile ilgili bir dilekçe ulaştı. Dilekçede Bay Bağış’ın İsviçre Ceza Kanunu’nun 261. maddesinde, ırkçılık başlığı altında yer alan kanuna muhalefet edildiği bildiriliyordu. Savcılığımız iddiayı ciddi bularak ön soruşturma başlattı. Şimdi Egemen Bağış’ın dilekçede konu edilen Ermeni soykırımını inkâr sözlerini söyleyip söylemediğini araştıracağız. Kendisinin diplomatik dokunulmazlığı olup olmadığına bakacağız. Bunların sonucunda yasaya aykırı bir durum var ve diplomatik dokunulmazlığı yok ise hakkında dava açacağız.” Bakan Bağış, Basın Müşaviri Cihangir Şahin aracılıyla, konu ile ilgili konuşmayacağını, ön soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceğini söyledi.

Gelsinler tutuklasınlar



AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısının ardından 28 Ocak’ta geçtiği Zürih kentinde Sezen Aksu’nun konserini izlemişti. Bağış, burada yaptığı açıklamada, Fransa’daki 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifiyle ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu konuda sayın Başbakanımız gerekenleri söyledi. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Fransa’da akıl sahiplerinin akıl sahibi olmayanlardan fazla olduğuna inanıyoruz. İsviçre de bildiğimiz kadarıyla sözde soykırımı reddetmenin suç olduğu bir ülke. Biz bugün İsviçre’deyiz ve ben diyorum ki 1915 olayları soykırım değildir. Gelsinler beni tutuklasınlar. Bu tür çabaların ben yaşama şansı olduğuna inanmıyorum. Bunlar bir kağıt parçasından öteye gitmez.”

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını tutuklayacak bir güç tanımıyorum



Bakan Bağış, Brüksel ziyareti öncesi havalimanında hakkında açılan ön soruşturma ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Bağış şunları söyledi:



''1915 soykırım değil bunu hep söyleyeceğim. Bu tür girişimler bizim için yok hükmündedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir bakanını tutuklayacak bir güç tanımıyorum. Biz Türkiye olarak bu konuda müsterihiz. Elinde belgesi, bilgisi olan buyursun çıksın ortaya. Tarihçiler bunu konuşsun. Ben siyasetçiyim. Siyasetçinin görevi geçmişi, tarihi belirlemek değildir. Geçmişin tartışmasını yapması gerekenler tarihçilerdir. Hodri meydan, arşivleri açtık. Dünyadaki arşivler açılsın. Tarihçiler tartışsın. Ortaya akademik veriler çıksın. Yargısız bir infazı kabul etmedik, etmeyeceğiz. Benim ulaştığım belgeler, bilgiler bunun bir soykırım olmadığını gösteriyor. İsviçre AB üyesi bir ülke değil. İsviçre'nin kararı AB'nin kararı olarak değerlendirilmemeli. Minare yasaklama noktasına gelebilecek kadar bir noktaya gelen bir ülkedir. Gerkirse Davos'a bir daha gider, aynısını yine söyleriz.





