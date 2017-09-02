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Egeli Masterler Ukrayna'da sahne aldı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- EGE Bölgesi master futbol takımlarının oyuncularından oluşturulan Ege Karması, Dünya Barış Kupası Masterler Futbol Turnuvası'nda Ukrayna'da boy gösterdi

02 Eylül 2017 17:40

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- EGE Bölgesi master futbol takımlarının oyuncularından oluşturulan Ege Karması, Dünya Barış Kupası Masterler Futbol Turnuvası\'nda Ukrayna\'da boy gösterdi. Ukrayna Premier Ligi\'nde yer alan Metalurh Zaporijya takımının eski oyuncularınında yer aldığı organizasyonda yurt dışından gelen tek takım olan  Ege Masterler Karması kıran kırana karşılaşmalara çıktı. Ekipte Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin efsane futbolcularından Hasan Vezir de yer aldı. Dünya Barış Kupası Masterler Turnuvası\'nın Organizasyon Komitesi Başkanı Ahmet Gök dostluk ve barış adına masterlerin ülkeler arası bir işlev üstlendiğini söyledi. Gök, \"Yunanistan Kavala, Bulgaristan Eskicuma, Kosova Prizren\'den sonra  Ukrayna Zaporijya kentine geldik. Zaporijya Stadında İstiklal marşımızı çaldırdık, bayrağımızı göndere çektirdik. Kuşadası\'nda 5-8 Ekim 2017 tarihlerinde 2. Dünya Barış Kupası\'nda sahalarda olacağız\" dedi.

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