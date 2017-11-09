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Egehan, batan gemide ölen babasının tabutunun başından ayrılmadı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,(DHA)- İSTANBUL Şile'de batan gemide hayatını kaybeden 39 yaşındaki aşçı Nedim Alicem'in cenazesi, memleketi Eskişehir'de gözyaşları içinde toprağa verildi

09 Kasım 2017 18:27

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,(DHA)- İSTANBUL Şile\'de batan gemide hayatını kaybeden 39 yaşındaki aşçı Nedim Alicem\'in cenazesi, memleketi Eskişehir\'de gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze töreninde 8 yaşındaki Egehan Alicem, babasının tabutunun yanından ayrılmadı.
Şilede batan yük gemisinde hayatını kaybeden Nedim Alicem\'in cenazesi yakınları tarafından Eskişehir\'e getirildi. 2 ay önce gemide aşçı olarak işe başladığı belirtilen Nedim Alicem için bugün Eskişehir\'in Batıkent Mahallesi\'ndeki Yunus Emre Camii\'nde öğlen tören düzenlendi. Cenaze törenine Nedim Alicem\'in babası Nevzat Alicem, annesi Müzeyyen Alicem, kardeşleri Murat ve Metin Alicem, oğlu Egehan Alicem, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. 
Eskişehir\'deki Hava İkmal Bakım Merkezi\'nden işçi emeklisi olan baba Nevzat Alicem, oğlunun Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu mezunu olduğunu, uzun süre gemilerde çalıştığını, 2 ay kadar önce de batan gemide aşçı olarak işe başladığını söyledi. Oğlunun eşinden ayrı olduğunu da ifade eden gözü yaşlı baba Alicem, \"Allah kimseye evlat acısı vermesin Acımız büyük. Hiç değilse cenazesi bulundu, sahipsiz kalmadı. Bir mezarı olacak\" dedi.
Nedim Alicem\'in oğlu Egehan da cami bahçesindeki üzerine Türk bayrağı konulan babasının tabutunun yanından ayrılmadı. Eliyle tabutu tutan Egehan daha sonra cemaatle saf tuttu.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Nedim Alcem, götürüldüğü Zincirlikuyu Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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