Ege'den geçen sığınmacıların sayısı açıklandı



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yunan adaları üzerinden AB topraklarına giden sığınmacıların sayısını açıkladı.

Kuruluşun verilerine göre, bu yıl içerisinde 208 bin sığınmacı botlarla Midilli Adası'na gitti. BM Yüksek Komiserliği, Türkiye toprakları yakınındaki adanın sığınmacıların ana istikameti olduğunu vurguladı.

Kos'a geçenler

Bodrum'un karşısındaki Kos Adası'na giden sığınmacıların sayısının ise 40 bin dolayında olduğu bildirildi.

Sığınmacıların yüzde 70'inin Suriyeli, yüzde 18'inin Afgan ve yüzde 3'ünün de Pakistanlı olduğu bilgisi verildi. Sığınmacıların üçte ikisinin de erkek olduğu vurglandı.

Ege adaları üzerinden Yunanistan'a gelen sığınmacıların toplam sayısının ise 390 bin olduğu belirtildi. Eylül ayı sonuna kadar İtalya'ya 131 bin sığınmacının geldiği, bunların çoğunun Eritre, Nijerya ve Somali gibi Afrika ülkelerinden olduğu ifade edildi.