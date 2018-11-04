Ege'den Diyarbakır'a yatırım atağı

Türkiye’nin ilk ve tek Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçirileceği Diyarbakır, Egeli tekstilcilerin ilgi odağı oldu.

İzmir’de iki dönemdir Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı yapan Şener Kırıkkaya, Türkiye ortalamasının üzerinde olan Diyarbakır’daki genç nüfusun özellikle tekstil sektörü için önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulunan Şener Kırıkkaya, OSB Başkan Aziz Odabaşı ile kentteki yatırım fırsatları konusunda bilgi aldı.

2019’da faaliyete geçecek olan ve 10 bin kişinin istihdamını öngören Tekstil İhtisas OSB’nin Diyarbakır’ı tekstil sektörünün üssü haline getireceğini belirten Kırıkkaya, şöyle konuştu:

“Benim burada gördüğüm tekstilin çok iyi bir şekilde yapıldığıdır. Çalışanlarına baktığımda çok genç bir nüfus var. Ege Bölgesi’nde artık genç nüfus makineci olarak çalışmak istemiyor. Herkes masa başında çalışmak istiyor. Burada gördüm ki, çok genç bir nüfus var makinelerin başında. Bu demektir ki, burada genç bir nüfus var ve bu makineleri öğrenebilecek durumda. Yani, İzmir’in 30 sene önceki durumunu burada gördüğüm için tekstilin burada yapılabileceğini ve genç nüfusun burada bu işi yapabildiğini, yatırımlarını Ege’den buraya getirmek isteyen yatırımcılara öncülük etmek için bir izlenim sağlamış oldum. Gördüğüm kadarıyla tekstil işi burada diğer bölgelere nazaran çok daha iyi yapılabilir. İzmir’de ya da başka yerlerde yaptığımız yatırımları neden burada yapmayalım? Yine burada üretilmiş ürünlerden faydalanıp niçin İzmir’de birlikte başka işler yapmayalım. Bu çok önemli. Şuan yaptığımız bir tanışmadır; hangi ürünler üretiliyor, hangilerinde eksiğiz, fazlayız karşılıklı istişarede bulunuyoruz. Bütün bunları enine boyuna irdelediğimizde karşılıklı olarak neler yapabileceğimizi daha netleştirmiş olacağız. Gelecekte yeni hedeflerle yeni yatırımları birlikte hayata geçirebileceğiz” diye konuştu.