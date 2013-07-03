Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin Ege'deki nükleer kirlilik soruşturması başvurusu reddedildi

Sol Gelecek Partisi ve Yeşiller Partisi'nin İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir kurşun fabrikasının yaydığı radyasyon nedeniyle sorumlular hakkında soruşturma başlatılması istemiyle İçişleri Bakanlığına başvuruda bulundu. İzmir Valiliği'ne yapılan başvurunun reddedildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı olayı soruşturmayı işleme koymama kararı verdiğini belirtti. Mahalli İdareler Genel Müdürü Yavuz Selim Köşger'in imzasını taşıyan kararda, sorumluluğun Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na ait olduğu açıklandı.

Milliyet gazetesinde konuya ilişkin yayımlanan haber şu şekilde:



Valilik: İşlem başlatmıyorum



Kararda, “İşletmenin sahasında gömülü halde bulunan ve bertarafı amacıyla tehlikeli atık bertaraf tesisine girişinde yapılan kontrolde radyoaktivite tespit edilmesi sonucu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu sorumluluğu kapsamında kontrolü yapılması gereken atıklarla ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin herhangi bir ihmalinin bulunmadığı, suç oluşturacak unsurun olmadığı anlaşıldığından yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı belirtilmektedir” ifadeleri kullanıldı. İzmir Valisi Cahit Kıraç’ın ise kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin yapılan başvuruyu işleme koymama gerekçesinde, çalışmaların TAEK kontrolünde sürdürüldüğünü, bahse konu tesis dışında radyasyon değerinin doğal düzeyde olduğunu ileri sürdü. Kararda, “Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; iddiaların somut bilgi ve belgelere dayanmadığı, ilgililer açısından suç oluşturan ön inceleme yapılmasını gerektirecek bir durumun bulunmadığı anlaşılmakla, 4483 sayılı yasanın 4. maddesi gereğince İzmir Valiliği görevlileri hakkındaki şikayetin işleme konulmamasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

'Bu kirletici tehlike unutturulmaya çalışılmaktadır'

Olayın üstünün kapatılmak istendiğini belirten ve verilen kararın ciddiyetsiz olduğunu kaydeden Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eşsözcüsü Arif Ali Cangı, işleme konmama kararının bozulması ve sorumlu kamu görevlileri hakkında soruşturma açılması talebiyle Danıştay 1. Daire Başkanlığı’na ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu.



Başvuruda, “Görevli ve sorumlu olan kamu kurumları tarafından bu kirletici tehlike unutturulmaya, olayın üzeri örtülmeye çalışılmaktadır.Yapılan sadece tel örgünün sağlamlaştırılması ve bekçi kulübesine radyasyon ölçen cihaz takılmasıdır” denildi.



Şirket, belediye, valilik, bakanlık ve TAEK yetkililerinin suç işlediği belirtilen başvuruda, partinin bölgede radyasyon ölçümü yaptırdığını ve çıkan sonuçlarda insan sağlığı için tehlike oluşturan verilere ulaşıldığı vurgulandı ve İçişleri Bakanlığı ve İzmir Valiliği’nin kararlarının bozulması talep edildi.