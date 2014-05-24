Ege'deki depremin artçıları sürüyor

Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) Türkiye'de de hissedilen depremin büyüklüğünün 6.4 olduğunu duyurdu. AFAD, 12.25'teki sarsıntıdan altı dakika sonra da 5.3'lük bir depremin gerçekleştiğini bildirdi.

Yunanistan açıklarındaki depremin merkez üssünün Dedeağaç'ın 77 kilometre güneybatısı olduğunu bildiren USGS, depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirtti. Amerikan kurumunun ilk geçtiği bilgilerde, depremin büyüklüğü 7.2 olarak duyurulmuştu.

Limni ve Semadirek arasında

Yorgo Kırbaki’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, Atina Jeodinamik Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini de beş kilometre olarak duyurdu. Saat 12.25’te gerçekleşen şiddetli depremin merkez üssünün Ege Denizi’ndeki Limni ile Semadirek adaları arası olduğu belirtildi.

Limni ile Semadirek adalarından henüz hiçbir hasar bildirilmedi.

Sismolog Kostas Papazahos depremin “Anadolu deprem kuşağı”nda olduğunu söyledi. Papazahos bu kuşakta 7.5 büyüklüğüne kadar depremler meydana gelebildiğini de sözlerine ekledi.

5.3'lük artçı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.25'teki sarsıntının ardından 12.31'de Saros Körfezi'nde 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

Bölgedeki diğer artçı depremler

13:25:34 2.8 Saros Körfezi

13:18:08 3.3 Gökçeada açıkları

13:15:29 2.8 Çanakkale Gökçeada

13:11:40 4.6 Eceabat açıkları

13:05:52 3.3 Gökçeada açıkları

12:54:59 3.5 Gökçeada açıkları

12:48:52 3.6 Ege Denizi

Bulgaristan’da da hissedildi

Depremin Bulgaristan’da da hissedildiği bildirildi.

Bulgar ulusal radyosunun haberine göre, can kaybına neden olmayan deprem, ülkenin güneyindeki Hasköy kentinde paniğe neden oldu.