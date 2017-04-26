Ege'de zafer, Parkur Racing'in

Ege Otomobil Sporları Kulübü’nün organizasyonuyla hafta sonu koşulan sezonun ilk yarışı ‘Saygılı Rulman 27’nci Ege Rallisi’nde Historic Kategorisi’nin galibi, Parkur Racing’ten Burak Türkkan – Onur Aslan ikilisi oldu.

Hafta sonu İzmir ve çevresinde gerçekleşen yarışta Ford Escort MK2 araçlarıyla start alan Burak Türkkan ile yardımcı sürücüsü Onur Aslan değişken hava koşullarına rağmen kategorilerinden zaferle ayrıldılar. Unifree ile Bonus sponsorluğunda yarışan Parkur Racing’in direktörü Kerem Üstünkaya ise hedeflerinin, önümüzdeki yarışlarda Historic Kategorisi’nin ilk üç basamağında yer almak olduğunu söyledi.

Ege Rallisi’nin genel klasman birincisi ise Orhan Avcıoğlu oldu