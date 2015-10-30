Ege'de Yunan adalarına ulaşmaya çalışan iki tekne daha battı. Yetkililer, 13'ü çocuk en az 22 kişinin öldüğünü bildirdi. Avrupalı liderlere çağrı yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Avrupa yönetiminin bir üyesi olarak utanıyorum... Dalgalar sadece göçmenleri yutmuyor, aynı zamanda Avrupa kültürünü de yutuyor" dedi.

Yunanistan'a ait Kalymnos Adası açıklarında dün gece alabora olan bir teknede 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sahil güvenlik ekipleri, 139 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

Rodos açıklarında batan bir başka teknede ise biri çocuk, biri bebek üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rodos'daki kazadan 6 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Midilli açıklarında salı gecesi batan bir teknede de 16 kişi ölmüş, 274 kişi de kurtarılmıştı.

Bu yılın başından beri Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına yarım milyondan fazla mülteci geldi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, sığınmacılar eğer şişme bot ve kötü hava koşullarında yola çıkılacaksa bin 100 ila bin 400 euro, ahşap ve daha sağlam teknelerle yapılacak kaçak yolculuklara da bin 800 ile 2 bin 500 euro ödüyor.

Çipras: Utanıyorum

Meydana gelen iki tekne felaketinin ardından bir açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupalı liderlere çağrıda bulunarak sığınmacılar üzerinden yapılan tartışmalara son vermelerini istedi.

"Avrupa yönetiminin bir üyesi olarak utanıyorum" diyen Çipras, ülkelerin sorunu birbirinin üzerine yıkmaya çalıştığını söyledi. Tsipras, "Dalgalar sadece göçmenleri yutmuyor, aynı zamanda Avrupa kültürünü de yutuyor" diye sözlerini sürdürdü.

Yunan hükümeti, Avrupa Birliği'nin de desteği ile 50 bin göçmen için kabul merkezleri ve barınaklar inşa etmeyi planlıyor.