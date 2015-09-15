Ege'de yine tekne faciası: 22 ölü



Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında içinde 230'dan fazla kişinin bulunduğu bir tekne battı. Teknenin gezi teknesi olduğu içinde Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıları taşıdığı belirtildi.

Türk sahil güvenlik ekiplerinin ulaştığı teknede 4'ü çocuk en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, 211 kişinin ise kurtarıldığı kaydedildi.

Yetkililer teknenin su aldığını ve bu nedenle battığını söyledi. Kurtarılan sığınmacılar daha sonra botlarla Bodrum'a götürüldü. Batan teknenin Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmeye çalıştığı belirtildi.