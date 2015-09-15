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Dünya
Deutsche Welle

Ege'de yine tekne faciası: 22 ölü

Ege Denizi'nde sığınmacıları taşıyan bir teknenin daha battığı bildirildi. Faciada 4'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti.

15 Eylül 2015 16:11


Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında içinde 230'dan fazla kişinin bulunduğu bir tekne battı. Teknenin gezi teknesi olduğu içinde Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıları taşıdığı belirtildi.

Türk sahil güvenlik ekiplerinin ulaştığı teknede 4'ü çocuk en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, 211 kişinin ise kurtarıldığı kaydedildi.

Yetkililer teknenin su aldığını ve bu nedenle battığını söyledi. Kurtarılan sığınmacılar daha sonra botlarla Bodrum'a götürüldü. Batan teknenin Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmeye çalıştığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Ege DeniziDatçaYunanistanBodrumYunanistan Kos AdasıWelle Türkçe DW/HS/MÇ

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