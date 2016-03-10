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Dünya
Deutsche Welle

Ege'de yine tekne faciası

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bir teknenin batması sonucu biri bebek en az beş kişi boğularak öldü.

10 Mart 2016 15:31


Yunanistan’ın Middili Adası’na doğru çarşamba akşamı yola çıkan bir teknenin kıyıdan 500 metre açıkta battığı bildirildi. Teknenin neden battığı açıklanmadı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, biri 3 aylık bebek olmak üzere denizden 5 kişinin cesedini çıkardı. Ekipler teknenin battığı bölgeden 9 kişiyi de sağ kurtardı, 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Teknenin Afgan ve İran uyruklu sığınmacıları taşıdığı belirtildi.

Türkiye, Avrupa’ya ulaşmak isteyen sığınmacıların ana transit ülkesi olarak görülüyor. Ege Denizi üzerinden geçen yıl Yunan adalarına ulaşmak isteyen yüzlerce sığınmacı boğularak hayatını kaybetti.

Türkiye, hafta başında Yunanistan’a yeni ayak basan sığınmacıları geri kabul edeceğini açıklamıştı. Buna karşın AB de Türkiye’ye geri gönderilen her Suriyeli sığınmacı için yasal yollardan bir Suriyeli sığınmacı kabul edecek. Bu şekilde sığınmacıların yasadışı yollardan Türkiye’den Yunanistan’a geçişinin engellenmesi hedefleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Middili AdasıGüvenlik KomutanlığınaAfganAvrupaDeniziYunanYunanistanTürkiyeSuriyeliTürkiye YunanistanDeutsche Welle Türkçe AFP/BD/HS

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