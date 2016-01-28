Ege'de yine sığınmacı teknesi battı



Ege sularında yaşanan sığınmacı facialarına bir yenisi daha eklendi. Sisam Adası açıklarında, Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri'nin verdiği bilgilere göre tekneden sağ kurutulup kıyıya kadar yüzmeyi başaran bir adam teknede 40-45 kişinin olduğunu söyledi. Dokuz kişinin kurtarıldığı, ancak söz konusu kişilerin batan teknedeki sığınmacılardan olup olmadığının belirsizliğini koruduğu açıklandı.

Ege sularında salı günü de biri çocuk altı sığınmacı boğulmuştu. Geçen yıl 600 binden fazla sığınmacı Türkiye üzerinden Batı ve Kuzey Avrupa'ya gidebilmek umuduyla deniz yoluyla Yunanistan'a gitmişti. Yüz binlerce sığınmacının Avrupa'ya gitmeye çalışması ve zorlu deniz yolculuklarında yaşanan tekne faciaları ile ölümlerin artması üzerine AB türkiye ile yasa dışı göçün kontrol altına alınabilmesi için kimi önlemlerin hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak sığınmacı sayısının azalmadığı konusunda Türkiye'ye yönelik eleştiriler dile getiriliyor.