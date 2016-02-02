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Dünya

Ege'de yine mülteci faciası: 2'si çocuk 9 kişi boğularak yaşamını yitirdi

Seferihisar açıklarında mültecileri taşıyan fiber bot botun batması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi

02 Şubat 2016 14:09

İzmir'in Seferihisar açıklarında mültecileri taşıyan fiber teknenin batması sonucu ikisi çocuk dokuz kişi boğularak yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, İzmir'in Seferihisar İlçesi Doğanbey köyü açıklarında mültecileri taşıyan fiber tekne battı, ikisi çocuk 9 kişi boğularak öldü.Olay bu sabah kıyıda bazı mültecilerin görülüp, güvenlik güçlerine haber verilmesiyle ortaya çıktı. Kıyıda bekleyen 11 mültecinin bindikleri fiber teknenin dalgaların etkisiyle battığını söylemesi üzerine denizde arama, kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri denizden ikisi çocuk dokuz mültecinin cesedini çıkardı. İki mülteci de denizde yüzerken sağ olarak bulunup kurtarıldı..

 

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