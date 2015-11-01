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Dünya
Deutsche Welle

Ege'de yine göçmen faciası

Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan bir botun batması sonucu 11 kişi öldü. 2 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

01 Kasım 2015 15:58


Yunan yetkililer batan bottaki 15 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Sığınmacı grubunun Türkiye'den yola çıkarak, Sisam'a ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Yetkililer plastik botun kayalıklarda zarar görerek parçalandığını kaydetti.

Yunan sahil güvenliği Rodos Adası açıklarında ise 150 sığınmacıyı kurtardı. Sığınmacıların botunun şiddetli rüzgar nedeniyle battığı tahmin ediliyor. Yaralanan iki sığınmacının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı. Yunan medyasına göre geçen cumadan bu yana Ege'de 59 sığınmacı boğuldu. Ölenlerden 31'inin çocuk olduğu açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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