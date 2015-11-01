Ege'de yine göçmen faciası



Yunan yetkililer batan bottaki 15 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Sığınmacı grubunun Türkiye'den yola çıkarak, Sisam'a ulaşmaya çalıştığı belirtildi. Yetkililer plastik botun kayalıklarda zarar görerek parçalandığını kaydetti.

Yunan sahil güvenliği Rodos Adası açıklarında ise 150 sığınmacıyı kurtardı. Sığınmacıların botunun şiddetli rüzgar nedeniyle battığı tahmin ediliyor. Yaralanan iki sığınmacının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı. Yunan medyasına göre geçen cumadan bu yana Ege'de 59 sığınmacı boğuldu. Ölenlerden 31'inin çocuk olduğu açıklandı.