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Ege'de yeni kriz; Yunanistan tatbikata hazırlanıyor iddiası

Türkiye'nin ise tatbikatı engelleme girişiminde bulunacağı belirtildi

13 Mart 2018 12:27

Yunanistan ve Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de doğalgaz yataklarını arama girişimini Türkiye’nin tatbikatlarla engellemesinin ardından Atina, Kuşadası açıklarında tatbikata hazırlandığı iddia edildi. Türkiye’nin ise tatbikatı engelleme girişiminde bulunacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş‘in haberine göre, Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs ile Mühnasır Ekonomik Bölge (MEB) konusunda Akdeniz’de yaşadığı sorunların benzerinin Ege’ye yansıma riski oluştu.

Yunanistan, Ege Denizi’nin dört farklı bölgesinde tatbikat yapmaya hazırlanıyor. İlan edilen bölgelerden biri Kuzey Ege’de Taşoz Adası’nın doğusundan başlıyor Türk sınırına kadar olan bir bölgeyi kapsıyor. Tatbikat alanı olarak gösterilen bölgelerden biri de Çanakkale Yarımadası’nın batısı olarak belirtiliyor. Bu tatbikat bölgesinin Türkiye kıyılarına tehlikeli bir şekilde yaklaştığı gözlemleniyor.

Üçüncü tatbikat bölgesi ise Midilli ve Sakız adalarının batısında kalan bölge olarak belirlenmiş. Ancak son tatbikat bölgesi olarak gösterilen bölge Sakız Adası’nın güneyinden başlıyor, Çeşme Yarımadası’nın güneyinden Türk kıyılarına çok yakın bir şekilde Kuşadası açıklarına kadar geliyor. Özellikle bu bölgenin Türk karasularına çok yakın olması nedeniyle, bu bölgede tatbikat girişimine karşı Türkiye’nin tepkisiz kalmayacağı belirtiliyor. Kuşadası açıklarında belirlenen alanın Sığacık Körfezi ve Lebedos Limanı bölgesinin denize açılma güzergahını tamamen kapatmasına dikkat çekiliyor.

İki ülke arasında Ege’deki kıta sahanlığı, hava sahası gibi konularda ciddi sorunlar bulunuyor. Türkiye, Yunanistan’ın adalardan kaynaklı bu konulardaki iddialarına karşı çıkıyor. Türkiye’nin özellikle kıyılarına yakın bölgelerde, tatbikat girişimine savaş gemileriyle alanı kapatarak engelleme yapmayı planladığı dile getiriliyor.

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EgekrizYunanistanKuşadasıtatbikatsavaş gemisi

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