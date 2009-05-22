Ege'de uçuşlara müdahale

Yunanistan'a ait uçaklar, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki Türk uçaklarına dün dört kez önleme yaptı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın Limni meydanından kalkan F-16 uçakları tarafından Gökçeada Adası kuzeybatısında iki kez önleme gerçekleştirildi.



Türk F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın Soudabay meydanından kalkan F-16 uçakları tarafından İleriye Adası doğusunda ve Kastellion meydanından kalkan F-16 uçakları tarafından da Limni Adası kuzeyinde birer kez önleme yapıldı.

