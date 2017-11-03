Ege'de üç sığınmacı daha öldü

Yunanistan'ın Kalimnos (Kilimli) Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan bir ahşap teknenin alabora olması sonucu en az üç kişinin öldüğü bildirildi. Sığınmacıların cansız bedenlerinden birinin Yunan, ikisinin Türk karasularında bulunduğu kaydedildi. Türkiye'nin yaklaşık 20 kilometre batısındaki ada açıklarında denizden 15 kişinin kurtarıldığı, kayıplara ulaşmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, 24 kişi taşıyan tekne Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece alabora oldu. Yunan Sahil Güvenliği, kurtarma çalışmalarının Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) ile birlikte yürütüldüğünü, gemi ve helikopterlerle arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Cuma sabah saatlerinde de Sakız Adası açıklarında iki tekneden 127 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Türkiye'den geçişler arttı

Yunan makamları, son dönemde Türkiye'den Yunanistan'a geçişlerin artarak günde ortalama 200 kişiye ulaştığını bildirmişti. Yunan Göç Bakanlığı verilerine göre Midilli, Sakız, Sisam (Samos), Leros (İleriye), İstanköy (Kos) adalarında toplam 14 bin 500 kadar sığınmacı bulunuyor. Yardım kuruluşları bu sayının, kamplardaki kapasitenin iki katı olduğuna dikkat çekerek kış aylarında kamplardaki koşulların daha da ağırlaşacağı uyarısında bulunuyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Mart 2016'da varılan mutabakat uyarınca Türkiye, kendi topraklarından Avrupa'ya geçmek üzere Yunan adalarına giden kişileri geri alma yükümlülüğünü kabul etmiş, Türkiye'nin kabul ettiği her sığınmacı karşılığında Avrupa'ya bir Suriyeli göndermesi karara bağlanmıştı.

Bürokrasi yığılmaya yol açıyor

Mutabakat uyarınca Yunan adalarına varan sığınmacıların ana karaya geçebilmesi için iltica başvurularının kabul edilmesi gerekiyor. Yunanistan, hukuken sadece iltica başvurusu incelenip reddedilen sığınmacıları Türkiye'ye geri gönderebiliyor. Ancak bürokratik işlemlerin yavaş yürümesi Yunan adalarında sığınmacıların birikmesine ve huzursuzluklara neden oluyor.

Yunan Emniyet Teşkilatı verilerine göre, mutabakatın yürürlüğe girmesinden bu yana Yunan adalarından Türkiye'ye gönderilen sığınmacı sayısı bin 400 ile sınırlı kaldı.

Sakız Adası Belediye Başkanı Mikalis Vurnos, Perşembe günü Atina'da parlamento komitesine verdiği brifingde, "Şu anki durum, AB-Türkiye mutabakatının sadece yarısının uygulamada olduğudur. Çünkü mutabakatın, sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesi kısmı uygulanamamaktadır" demişti.

Vurnos ve sığınmacılara ev sahipliği yapan diğer adaların belediye başkanları Yunan hükümetini ve AB'yi, sığınmacı sayısındaki artış karşısında vadedilen desteği geciktirmekle suçluyor.

Aile birleşimi için açlık grevi

Adalarda ayrıca aile birleşimi çerçevesinde Almanya'ya gitmek üzere 4 bine yakın kişi bekliyor. Almanya'daki aile bireylerine kavuşabilmek için uzun süredir bekleyen ve hâlâ sonuç alamayan yaklaşık 12 kişi Atina'da açlık grevine başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, aile birleşimi başvurusunun incelenmesi 10 ay ile iki yıl arasında zaman alabiliyor.

DW,dpa/BK,CÖ

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