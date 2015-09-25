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Ege’de mültecileri taşıyan bot battı: 8 kişi aranıyor

Mültecilerden biri baygın olarak bulundu

Fotoğraf: Arşiv

25 Eylül 2015 19:51

Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na geçmek isterken bindikleri lastik bot batan Pakistanlı 9 mülteciden biri balıkçılar tarafından yarı baygın bulunup, kurtarıldı. Kayıp, sekiz mülteci için ise Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı.

Hürriyet'in Yunanistan’ın "www. defencenet.gr" adlı internet sitesinin derlediği habere göre, Bodrum Alihoca Burnu’ndan bugün sabaha karşı bindikleri lastik bot ile denize açılıp, kürek çekerek Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalışan Pakistan uyruklu dokuz mülteciyi taşıyan iki metrelik lastik bot alabora olup, battı.

Yunan karasularında batan lastik bottaki mültecilerden biri saat 07.00 sıralarında yarı baygın halde bulunup, İstanköy Adası’na götürülerek kurtarıldı.

Bottaki diğer sekiz mültecilerden kurtarmak için ise dört Yunan sahil güvenlik botu ile denizden, bir askeri helikopterle de havadan arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinden ise arama-kurtarma çalışmaları için destek istenmediği de belirtildi.

 

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