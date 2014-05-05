Ege’de mülteci tekneleri alabora oldu



Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Samos (Sisam) Adası'na mülteci taşıyan iki teknenin alabora olması sonucunda 4'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti.

36 mülteci kurtarılırken kayıpların tam sayısı bilinmiyor. Kurtarma çalışmaları tekneler ve bir helikopter aracılığıyla sürdürülüyor. Mültecilerin çoğunun Suriye ve Somali vatandaşı oldukları sanılıyor.

Alman haber ajansı dpa'nın sahil güvenlik yetkililerinden edindiği bilgilere göre denizde 4 cesede ulaşıldı. 14 kişinin cansız bedeni ise alabora olmuş bir teknenin makine odası ve kamaralarından çıkartıldı.

Resmi bir açıklama yapılmazken kazanın nedeni henüz bilinmiyor.