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Dünya
Deutsche Welle

Ege’de mülteci tekneleri alabora oldu

Türkiye üzerinden Avrupa Birliği’ne geçmeye çalışan mültecileri taşıyan iki tekne Ege sularında alabora oldu. En az 22 kişi hayatını kaybetti.

05 Mayıs 2014 22:52


Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Samos (Sisam) Adası'na mülteci taşıyan iki teknenin alabora olması sonucunda 4'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti.

36 mülteci kurtarılırken kayıpların tam sayısı bilinmiyor. Kurtarma çalışmaları tekneler ve bir helikopter aracılığıyla sürdürülüyor. Mültecilerin çoğunun Suriye ve Somali vatandaşı oldukları sanılıyor.

Alman haber ajansı dpa'nın sahil güvenlik yetkililerinden edindiği bilgilere göre denizde 4 cesede ulaşıldı. 14 kişinin cansız bedeni ise alabora olmuş bir teknenin makine odası ve kamaralarından çıkartıldı.

Resmi bir açıklama yapılmazken kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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