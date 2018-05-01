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Ege'de iki deprem

İZMİR, (DHA)- BODRUM açıklarında saat 07

01 Mayıs 2018 12:09

İZMİR, (DHA)- BODRUM açıklarında saat 07.03\'te Richter Ölçeği\'ne göre 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir\'in Menderes ilçesinde ise saat 08.35\'te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03\'te Ege Denizi\'nde Bodrum açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. İzmir\'de ise saat 08.35\'te merkezi Menderes olan 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7,8 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
Depremler herhangi bir hasara yol açmadı.

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