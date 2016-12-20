Ege'de göçmen teknesi battı: 5 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 5 göçmen yaşamını yitirdi, 8 göçmen sağ kurtarıldı. Kayıp olan bir göçmenin ise arandığı bildirildi.

Salı sabahı saat 06.30 sıralarında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu göçmenleri taşıyan tekne Maden Adası açıklarında battı. 4'ü çocuk, 1'i kadın 5 göçmen yaşamını yitirdi. 8 göçmen ise Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, göçmenlerin ifadelerine göre içinde 14 kişinin bulunduğu öğrenilen teknedeki kayıp olan 1 göçmen için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) son haftalık raporuna göre, 5-11 Aralık 2016 tarihleri arasında 698 göçmen deniz yoluyla Türkiye'den Yunanistan'a geçti.

Rapora göre, 2016 yılında Yunanistan'a deniz yoluyla 172 binden fazla göçmen gitti. 2015'te bu sayı yaklaşık 857 bindi. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Mart ayında imzalanan anlaşma neticesinde Ege Denizi'ndeki göçmenleri tespit ederek Türkiye'ye geri göndermek için yapılan kontroller artırılmıştı.