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Dünya

Ege'de gemi kazası: 1 ölü

Ege'de sabaha karşı iki yük gemisinin çarpıştığı, bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

04 Ekim 2009 03:00

Ege'de sabaha karşı iki yük gemisinin çarpıştığı, bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yunan basın-yayın oranları, Karpathos-Mikonos adaları arasında sefer yapmakta olan, çimento yüklü ve 9 kişilik mürettebatı bulunan Yunan bandıralı “Kapetan Mihalis” adlı yük gemisi ile Malta bandıralı, Ukrayna-Tayland seferi yapmakta olan, 20 kişilik mürettebata sahip “Santana” adlı demir yüklü geminin saat 04.00 sularında güney Ege'deki “Amorgos” Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında çarpıştıklarını duyurdu.

Haberlerde, çarpışmada Yunan gemisinin battığı, geminin aşçısı olarak görev yapan 70 yaşındaki Nikos Drosos adlı Yunan vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedildi.

Geminin mürettebatından diğer 8 kişinin çevrede bulunan Panama bandıralı “Alfa Dragon” adlı yük gemisince kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen haberlerde, sırt bölgesinden yaralanan kaptanın ise Süper Puma tipi bir helikopterle Atina Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Haberlerde, kaza nedeninin henüz belirlenemediği ifade edildi.

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