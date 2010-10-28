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EGE'DE ÇİMENTO YÜKLÜ GEMİ SU ALIYOR ÇANAKKALE (A.A)

28 Ekim 2010 23:29

-EGE'DE ÇİMENTO YÜKLÜ GEMİ SU ALIYOR ÇANAKKALE (A.A) - 28.10.2010 - Ege Denizi'nde Kumkale açıklarında çimento yüklü bir geminin su aldığı bildirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Akçansa Limanı'ndan İzmir'in Alsancak Limanı'na giden 70 metre uzunluğundaki Türk bayraklı ''Anafartalar'' isimli bin 550 ton çimento yüklü geminin kaptanı, Gemi Trafik Hizmetlerine (VTS) acil durum sinyali gönderdi. Bunun üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ''Kıyı Emniyeti-6'' tali sıhhiye botu ile römorkörler bölgeye sevk edildi. Çimento yüklü geminin henüz belirlenemeyen bir nedenle, makine dairesi yanında bulunan sintine bölümünden su almaya başladığı öğrenildi.

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