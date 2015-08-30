Ege'de çatışma: 17 yaşındaki göçmen öldü

Yunan Sahil Güvenlikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Christos Zois, çatışma haberini doğrulayarak yaptığı yazılı açıklamada, "Çatışmada genç bir insanın hayatını kaybetmesinden üzüntü

duyuyorum" dedi.



AB Sınır Güvenliği Birimi Frontex'e bağlı güvenlik güçlerinin bulunduğu gemi ile silahlı insan tacirlerinin bulunduğu tekne Simi Adası yakınlarında çatıştı.

Yunan devlet televizyonunun haberine göre Frontex gemisindeki ekip 60 sığınmacıyı taşıyan hızlı teknenin farkına vardı ve mürettebata durma çağrısında bulundu. İnsan kaçakçılarının ise bu çağrıya silahla karşılık verdiği iddia edildi. Ancak bu haber resmi olarak doğrulanmadı.

Bunun üzerine Frontex ekibi ateşe karşılık verdi. Çatışmanın ardından sığınmacıların bulunduğu tekne durdurulabildi. Teknedeki insan kaçakçıları gözaltına alındı. Yapılan aramada gemide 17 yaşındaki bir sığınmacının çatışmada vurularak öldüğü ortaya çıktı.

Avrupa'ya sığınmacı akını sürüyor. Yetkililere göre sadece dün Türkiye'den Midilli Adası'na 100 tekne ile 4 bin sığınmacı ulaştı. Yunan feribotları her gün binlerce sığınmacıyı adalardan ülkeye getiriyor.

Sığınmacıların neredeyse tamamı Batı Avrupa'ya gitmek istiyor.