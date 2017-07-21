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Ege'de bir deprem daha

İlk deprem 6.6 büyüklüğünde meydana gelmişiti

21 Temmuz 2017 23:21

Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 5 büyüklüğünde deprem  meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, Muğla açıklarında saat 20.09'da 5 büyüklüğünde deprem  kaydedildi.

Dün de, aynı bölgede Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünün 6.6 olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, "Tsunami Bodrum liman içindeki istasyonda maksimum 13 cm olarak ölçüldüğü ve kıyıdan 100 metre içeriye kadar su geldiği" belirtilmişti.

Deprem özellikle Bodrum, Rodos ve İstanköy adalarında hissedilmişti.

Depremde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi de yaralanmıştı.

 

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