'Ege'de bir ayda 18 bin sığınmacı kurtarıldı'



Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) sorusunu yanıtlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, 17 Temmuz – 17 Ağustos 2015 tarihleri arasında Ege Denizi'nde sürdürülen devriye seferleri sırasında denizden toplam 18 bin 296 sığınmacının kurtarıldığını açıkladı. Böylece Türk sahil güvenlik ekiplerinin bu yıl içinde Ege Denizi'nden kurtardığı sığınmacı sayısı 36 bin 511'e yükseldi. Yılın ilk 8 ayında geçen yıldan daha fazla sığınmacı kurtarılmış oldu.

Açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçiş girişimlerinde büyük artış görüldüğüne dikkat çekildi. Açıklamada, Ege Denizi'ni lastik botlarla geçmeye kalkışanların hayatlarını tehlikeye attıkları vurgulandı. Türkiye yaklaşık savaştan kaçan yaklaşık 2 milyon Suriyeli ve 225 bin Iraklı sığınmacıyı ağırlıyor.

Uzmanlar ne diyor?

DW muhabirinin sorularını yanıtlayan Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO) Müdürü Doç. Dr. Murat Erdoğan, “Türkiye’deki Suriyelilerin çok önemli bölümünün, yani yüzde 75-80’den fazlasının artık kalıcı olduğunu düşünüyorum” dedi. Erdoğan, "Eğer kalıcılık durumu netse, vatandaşlık dışındaki bütün statüler bir sınırı belirler ve uyuma da olumsuz yansır" değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Sözcüsü Selin Ünal ise “Suriyeli mültecilerin sosyal olarak bulundukları ülkelerde uyumunun sağlanması önemli, aksi halde marjinalleşme riski artıyor” görüşünü dile getirdi.

Selin Ünal, "Her ne kadar bu geçici koruma mültecilerin ve sığınmacıların Türkiye’de insan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerini temin ediyor olsa da, uygulamaların tam anlamıyla işler hale gelmesi zaman alabiliyor. Bu nedenle hala Avrupa’ya gitmek isteyen insanlar oluyor ve bu insanlar, Avrupa’ya ulaşmak için riskli yollara başvurabiliyor" diye konuştu.